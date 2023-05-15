ЕК одобрила сделку по покупке разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft

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Еврокомиссия одобрила покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Сумма сделки составляет 68,7 миллиарда долларов. Совершая покупку, Microsoft будет необходимо выполнить два обязательства сроком на 10 лет. Об этом сообщили в заявлении Еврокомиссии.

Уточняется, что одним из условий для Microsoft является разрешение для всех потребителей в Евросоюзе осуществлять потоковую передачу игр Activision Blizzard, на которые у них есть лицензии, при помощи любой из имеющихся стриминговых платформ. Таким образом, пользователи смогут передавать контент с приставки Xbox на любую из поддерживаемых систем, например, компьютер на операционной системе Windows, без необходимости дополнительно приобретать игру для ОС.

Согласно второму условию, компания Microsoft должна предоставить всем европейским стриминговым платформам лицензию на использование этого сервиса для игр Activision Blizzard. В Еврокомиссии считают, что данные требования позволят не подорвать условия конкуренции на рынке видеоигр в Евросоюзе.

— Еврокомиссия одобрила, в соответствии с нормами ЕС по слиянию компаний, предложение о приобретении компании Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Данное разрешение полностью обусловлено выполнением всех обязательств, которые взяла на себя корпорация Microsoft, — говорится в заявлении Еврокомиссии, которое приводит ТАСС.

О намерениях по проведению сделки по объединению Activision Blizzard и Microsoft стало известно в январе 2022 года. В результате слияния Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony.