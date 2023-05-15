Небензя обвинил Запад в безразличии к призывам Украины убивать россиян

Фото: администрация президента РФ

Киев применяет террористические методы, и это происходит при попустительстве Запада. В частности, речь идет об убийствах журналистов, теракте на Крымском мосту и молчании различных международных организаций об этом. Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Украина открыто подстрекает к терроризму. После того как произошло покушение на писателя Захара Прилепина, государственное информационное агентство Украины УНИАН опубликовало опрос на тему того, кого из деятелей России следует уничтожить следующим.

— Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? — задался вопросом Небензя.

Также он напомнил о призыве главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к убийству русских. Небензя обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и иным международным организациям с вопросом о том, как они могут сохранять молчание в данной ситуации, передает РИА Новости.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности киевского режима к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сказал: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».