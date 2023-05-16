Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая

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В народном календаре 19 мая получило названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи. Православная церковь в этот день почитает праведника Иова Многострадального.

19 мая запрещено ссориться с родными и близкими людьми. Семейный скандал может закончиться плохо для всех его участников и привести к бедам в родном доме.

В этот день запрещается сидеть без дела, особенно лежать в кровати. В противном случае можно отлежать себе все бока, и они будут долго болеть. Этот день лучше проводить в полезном труде, в таком случае он принесет прекрасный результат и подарит удачу и благополучие.

Приметы погоды:

Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет щедрым.

Большая роса — к урожаю огурцов.

Много росы утром — к хорошей погоде, нет росы — будет дождь.

Птицы весело щебечут — в ближайшие дни будет хорошая погода.

Именины отмечают: Василий, Денис, Иван, Илларион, Михаил.