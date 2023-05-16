Дональд Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Россией

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Бывший президент США Дональд Трамп лично прокомментировал опубликованный в понедельник доклад о полном отсутствии доказательств его связей с Россией в ходе выборов 2016 года. Трамп написал в своей социальной сети, что американский народ тогда просто обманули.

– После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто, – написал он в социальной сети Truth Social.

В докладе говорится, что ни правоохранительные органы в США, ни службы разведки никогда не располагали реальными доказательствами российского вмешательства. ФБР не нашла данных, что окружение Трампа действительно контактировало с российскими спецслужбами. В документе подытожено, что в целом все расследование основывалось на информации, которая изначально была непроверена и ничем не подтверждена.

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, который ранее вынес суд присяжных в Нью-Йорке о якобы попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Такое сообщение появилось в субедной базе 12 мая.