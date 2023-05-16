RG: Россияне смогут лечиться анонимно и с личной медсестрой за деньги

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В правительстве Российской Федерации были утверждены новые правила предоставления платных медицинских услуг. Прежний документ, который действовал ранее больше 10 лет, утратил силу. По новому порядку, медицинские организации получат право самостоятельно решать, как будет задействоваться их материальная база, для предоставления коммерческих услуг, передает «Российская газета».

Новые правила нацелены на то, чтобы более четко разграничить условия предоставления платных и бесплатных услуг. Это делается, чтобы исключить замещение бесплатной помощи, которую оказывают россиянам по госпрограмме медицинского обеспечения. Согласно документу, все правила окажутся равными для всех медицинских организаций, вне зависимости от того, в какой форме собственности они представлены и к каким ведомствам принадлежат. Среди платных услуг — личная медсестра, пишет издание.

Как рассказал изданию советник гендиректора страховой организации Капитал-МС, Михаил Пушков, таким образом удастся уравнять правила платной и бесплатной помощи в частных и государственных больницах. Условия оказания услуг станут более прозрачными и для врачей, и для пациентов.

Представители Министерства здравоохранения РФ сочли, что нужно постепенно начать разгружать медицинских экспертов. Это можно сделать за счет того, чтобы переложить ряд обязанностей на другой медперсонал, в том числе на медсестер.