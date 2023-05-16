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Теплая погода без дождей ожидает москвичей во вторник

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
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Теплая погода без дождей ожидает москвичей во вторник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Переменная облачность, сухая погода без дождей и летнее тепло до 22 градусов ожидает москвичей во вторник, 16 мая. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура будет варьироваться от 20 до 22 градусов выше нуля. Ночью заметно похолодает, как минимум до 9 градусов тепла.Ветер ожидается северо-восточный, порывы составят до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. В пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», как метеозависимым людям пережить сильные перепады атмосферного давления.

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