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Московские гиды теперь могут подать онлайн-заявку на профессиональный экзамен

Араз Салехов
Город
Московские гиды теперь могут подать онлайн-заявку на профессиональный экзамен
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные гиды на портале mos.ru теперь могут подать заявление на сдачу профессионального экзамена. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

— Важно, что профессиональное сообщество поддерживает введение аттестации и считает эту инициативу значимой для развития отрасли, в которой они трудятся. А благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом, — сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день в городе работает свыше 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. По итогам квалификационного экзамена специалисты получат знак, подтверждающий их высокую квалификацию, и аттестат, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На ВДНХ 20 мая с 18:00 до 00:00 состоится общегородская акция «Ночь в музее». Мероприятия состоятся на 35 площадках ВДНХ. При этом некоторые объекты Музейного города и кафе будут работать до позднего вечера.

В апреле 2023 года экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» посетили более четырех тысяч человек. Так, свои двери для экскурсантов открыли кондитерская фабрика «Бабаевский», производитель чипсов «Московский картофель», предприятие по выпуску лифтов «Мослифт», изготовитель микрочипов «Микрон» и многие другие.

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