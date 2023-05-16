Дом на 486 квартир построят по программе реновации в районе Богородское

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Игральная улица, 1 Карта всех событий

В столичном районе Богородское появится дом на 486 квартир в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Общее количество квартир в доме — 486. Для переезда жителей предусмотрено 146 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир. При этом несколько из них приспособят для проживания маломобильного населения, — отметила она.

В каждой квартире установят осветительные приборы и розетки, в кухнях — мойки и плиты, а в санузлах — основную сантехнику. Здание будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых оборудуют входные группы с вестибюлями.

Территорию вокруг дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Юго-Восточном административном округе столицы выполнили первый этап программы реновации почти на 50 процентов. В новые квартиры переселяются более 17,5 тысячи горожан.

Также на юго-востоке Москвы строят и проектируют около миллиона квадратных метров реновационного жилья, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.