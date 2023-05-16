Собянин пригласил горожан бесплатно проверить свое здоровье в парках Москвы

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В столичных парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва». Об этом во вторник, 16 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Прием пациентов будет проходить без предварительной записи с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС, — пояснил глава города.

Результаты обследований и анализов пациенты смогут посмотреть в электронной медицинской карте. При обнаружении каких-либо отклонений медики направят на дополнительную диагностику, написал Собянин в своем блоге.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, павильоны здоровья откроются в 46 столичных парках в разных районах. Проверить ключевые показатели своего здоровья москвичи смогут всего за час, а результаты будут отображены в электронной медицинской карте.

Главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что одним из главных преимуществ павильонов «Здоровая Москва» является возможность проходить бесплатные обследования без предварительной записи.