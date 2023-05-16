Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и продолжит санкционное давление на Россию

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Евросоюз избежал рецессии и собирается продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

— Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году, — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

При этом для Европы экономическое давление на Россию является рискованным. По мнению Джентилони, европейцам необходимо сохранять бдительность.

Накануне фон дер Ляйен рассказала об ограничениях в рамках нового пакета санкций против России. Она уточнила, что новые антироссийские санкции будут направлены на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию.

Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России. Будущие ограничительные меры должны затронуть торговлю, которая может поддерживать российскую армию.