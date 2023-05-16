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Московские предприниматели смогут открыть пункт проката в Перовском парке

Араз Салехов
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Московские предприниматели смогут открыть пункт проката в Перовском парке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Петровский парк Карта всех событий

Москва выставила на торги право на открытие пункта проката в нестационарном торговом объекте в Перовском парке. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На открытый аукцион выставлено право на размещение всесезонного пункта проката спортивного и туристического инвентаря и оборудования на востоке Москвы в центре Перовского парка, — сказал он.

Площадь павильона составит 49 квадратных метров. Договор с предпринимателем будет подписан на пять лет. Там он сможет оказывать сопутствующие услуги по заточке коньков, ремонту велосипедов, роликовых коньков и скейтбордов. Заявиться на торги можно вплоть до 26 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что Москва выставила на торги пять участков под строительство частного жилья в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Уточняется, что аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг» 1 июня.

Кроме того, на торги выставили недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс в Крылатском районе столицы.

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