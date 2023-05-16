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МИД: Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям

Араз Салехов
В мире
МИД: Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
Фото: МИД РФ

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям в отношении России. Об этом во вторник, 16 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам, — сказал он.

Дипломат отметил, что Москва не диктует политику в дружественных странах, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». Однако искусственное разрушение связей с Россией со стороны центральноазиатских стран, подчеркнул Галузин, приведет к более тяжелым последствиям, передает ТАСС.

В конце марта британская газета The Daily Telegraph сообщила, что руководство ЕС обсуждает возможность введения торговых ограничений в адрес стран Центральной Азии, которые якобы помогают России обходить санкции Запада. Кроме того, в тексте сказано о намерении ЕС «подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах».

Также стало известно, что Евросоюз избежал рецессии и собирается продолжить оказывать на Россию экономическое давление. При этом для Европы экономическое давление на Россию является рискованным. По мнению комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони, европейцам необходимо сохранять бдительность.

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