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Американский генерал Хертлинг объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Американский генерал Хертлинг объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия не приступает к проведению планируемого контрнаступления из-за высоких рисков. Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в статье для Washington Post.

По его словам, наступательные действия требуют больше сил, лучшей маневренности и точного прицеливания, а у ВСУ нет подобного опыта.

— По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки, — добавил экс-генерал.

Контрнаступление сопряжено с большими рисками, так как после приказа идти вперед отозвать армию будет уже невозможно, пишет WP.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление.

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