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Россияне смогут увидеть, как Луна ненадолго закроет собой Юпитер 17 мая

Лейла Алиева
Общество
Россияне смогут увидеть, как Луна ненадолго закроет собой Юпитер 17 мая
Фото: Unsplash

В среду, 17 мая, Юпитер на некоторое время скроется за Луной, за этим можно будет наблюдать в северных широтах. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

— В среду, 17 мая, Луна окажется на линии «наблюдатель — планета», и на некоторое время Юпитер станет невидимым. Явление можно будет наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия, — говорится в сообщении.

За явлением можно будет наблюдать с 17:00 по московскому времени. Тонкий серпик Луны приблизится к Юпитеру, затем закроет его на 20 минут. При этом смотреть за этим можно только с использованием оптических приборов, чтобы не получить ожог глаз, передает ТАСС.

Астрофизик и профессор РАН Сергей Попов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем на самом деле опасны для человечества вспышки на Солнце. По его словам, мощные солнечные вспышки могут оказывать негативное влияние на некоторые элементы наземной инфраструктуры, в частности на длинные линии электропередачи, газопроводы и трубопроводы.

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