Митрополит Шевкунов раскрыл секрет, с кем Путин говорит о важном

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Президент России Владимир Путин ведет беседы о важном с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом рассказал митрополит Тихон Шевкунов в YouTube-программе «Осторожно: Собчак».

— Такая возможность есть у Святейшего Патриарха — он регулярно встречается с Путиным по церковным делам. И я уверен, что, кроме обсуждения актуальных вопросов, у них идут и какие-то разговоры о важном, — сказал он.

Священнослужитель поделился, что лично знаком с главой государства с 1988 года. Шевкунов назвал Путина начитанным, умным и интересным собеседником.

В декабре прошлого года российский лидер поручил российскому Минобрнауки проработать вопрос внедрения в высших учебных заведениях курса по истории религии страны. Ответственными за исполнение назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента России Владимир Мединский и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Патриарх Кирилл призвал священников и верующих молиться о здравии Путина. Молиться о здоровье президента патриарх предложил 7 октября, в день 70-летнего юбилея президента, и 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского.