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Отношения между Россией и Западом обязательно нормализуются в будущем, как это произошло с Германией после Второй мировой войны. Такое мнение выразил популярный американский инвестор Джим Роджерс.

— Я знаю, что это произойдет. Я знаю, что все это когда-нибудь забудется. Вы помните, что в 1939 году Германия и остальная часть Европы воевали друг с другом. Сейчас многие этого не помнят. Я знаю, что когда-нибудь это забудется. Все двигаются дальше. История не стоит на месте, — отметил он.

Кроме того, покинувшие РФ западные компании непременно вернуться на ее рынок, добавил инвестор в беседе с РИА Новости.

Цивилизация вновь развязала настоящую войну против России, но страна обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что для российского государства не существует враждебных народов. Как и большинство людей в мире, россияне хотят только мирное, свободное и стабильное будущее.

Согласно новой редакции концепции внешней политики страны, Россия не считает себя врагом Запада. Со временем РФ рассчитывает наладить отношения с западными государствами. Как и когда это может произойти, «Вечерней Москве» рассказал политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.