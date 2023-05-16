Ефимов: На участке бывшей промзоны «Октябрьское поле» завершен монтаж конструкций зданий

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На участке бывшей промзоны «Октябрьское поле» в районе Щукино завершен монтаж железобетонных конструкций четырех жилых домов и детского сада. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны «Октябрьское поле» инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Сейчас уже завершен монтаж железобетонных конструкций четырех домов и детского сада, в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на части бывшей промзоны появится более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, а также технопарк площадью 10,5 тысячи квадратных метров. Новые объекты позволят создать 500 дополнительных рабочих мест.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что инвестор возводит объекты на участке площадью 5,9 гектара. Кроме того, на территории бывшей промзоны уже ввели в эксплуатацию жилой дом с медицинским центром, площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также школу на 800 учеников. Все остальные объекты находятся в стадии активного строительства.

На юго-востоке столицы в районе Кузьминки планируют провести комплексное развитие территории. На участке площадью 0,61 гектара построят современное жилье по программе реновации, сообщил Ефимов.