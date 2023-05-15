Ефимов: На неэффективно используемом участке в Кузьминках построят жилье по программе реновации

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москва, Волгоградский проспект, 130к3 Карта всех событий

На юго-востоке столицы в районе Кузьминки планируют провести комплексное развитие территории, которая в настоящее время используется неэффективно. На участке площадью 0,61 гектара построят современное жилье по программе реновации. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время на участке по адресу Волгоградский проспект, владение 130, находится офис коммунальной службы «Жилищник района Кузьминки». Его перенесут, а на освободившейся территории построят новые дома.

— В рамках реализации проекта здесь планируется возвести около 24 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Инвестиции в развитие площадки составят около 2,2 миллиарда рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что территорию благоустроят, на ней проведут озеленительные работы. Он добавил, что всего на юго-востоке столицы активно реализуют уже четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью более 40 гектаров.

Также городское правительство заключило договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» площадью 15,34 гектара, сообщил Владимир Ефимов.