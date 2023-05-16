Ученого СО РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене

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Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерия Звегинцева подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ИТПМ СО РАН.

Как уточнили в институте, за последний год по статье УК РФ «Государственная измена» были арестованы трое сотрудников ИТПМ — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев.

Последний был задержан около трех недель назад, он находится под домашним арестом. Звегинцева задержали в связи с публикацией в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике, передал источник из СО РАН в беседе с ТАСС.

В начале мая бывшего военного из Белгородской области Артема Семенова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Семенова задержали в конце апреля прошлого года, при этом преступление было совершено еще до начала спецоперации.

Юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия граждан России будут расцениваться как государственная измена. Одним из них является шпионаж, а также предоставление россиянами сведений, составляющих гостайну, международной или иностранной организации.