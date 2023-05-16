Профессор Виноградов пояснил, в каких случаях работнику могут отменить запланированный отпуск

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Даже запланированный по графику отпуск может быть отменен. В каких случаях это происходит, рассказал доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, то отпуск работника может быть отложен до следующего рабочего года, если его временное отсутствие может отрицательно сказаться на обычном ходе работы компании. Но это возможно в исключительных случаях и с согласия самого сотрудника. Отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.

Если человек уже ушел в отпуск, но возникла производственная необходимость в его возвращении на рабочее место, он может быть вызван из отпуска. При этом также необходимо согласие самого работника, передает Life.ru.

В свою очередь юрист Александр Южалин добавил, что существует ряд категорий сотрудников, которых нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии. К ним относятся несовершеннолетние работники, беременные женщины и работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, передает RT.

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