Диетолог Тихомирова рассказала, что сидячий образ жизни опасен для ЖКТ

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Малоподвижный образ жизни негативно отражается на работе всех систем и внутренних органов, в том числе может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.

Эксперт пояснила, что когда человек мало двигается, работа кишечника замедляется. Чем более человек физически активен — ходит пешком, занимается в спортзале, тем активнее перистальтика ЖКТ.

Если человек мало двигается в течение дня, он может столкнуться с запорами, плохим кровоснабжением, ухудшением работы поджелудочной железы. Кроме того, можно столкнуться с метеоризмом, проблемой вздутия живота. Также часто нарушается нормальная микрофлора кишечника, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Оксана Панова добавила, что на работе многие не отказываются от угощений. Но чаще всего для таких перекусов люди выбирают не самые полезные продукты, что приводит к набору лишнего веса, передает ФАН.

Травматолог-ортопед Лев Дунаев предупредил, что из-за сидячего образа жизни и неадекватных физических нагрузок может возникнуть межпозвоночная грыжа.