Андрей Бочкарев: Более 20 тысяч рабочих мест появятся на западе Москвы в рамках реновации

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 20 тысяч дополнительных рабочих мест появится на западе Москвы за счет строительства инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации жилья предусматривает формирование многофункциональной, максимально комфортной городской среды, удобной не только для жизни, но и для работы, — сказал он.

По словам заммэра, благодаря программе реновации более 20 тысяч человек смогут получить работу недалеко от дома.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин также отметил, что на сегодня для Западного административного округа (ЗАО) столицы утверждено 10 проектов планировки территории. Помимо строительства жилых домов, в округе также запланировано возведение соответствующей инфраструктуры, необходимой для высокого уровня жизни населения.

В свою очередь Илья Киевский, доктор технических наук, генеральный директор Научно-проектного центра «Развитие города» добавил, что для программы реновации создание дополнительных рабочих мест является одной из основных целей.

Как утверждает Киевский, проект реновации — не только снос старого жилья, но также развитие городской среды и возведение социальных объектов. По утвержденным проектам на первых этажах жилых домов будут размещены точки малого бизнеса, что позволит увеличить количество рабочих мест.

На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.