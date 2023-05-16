Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у выпускников петербургских школ

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В комитете образования Санкт-Петербурга рассказали, какие предметы чаще всего выбирают старшеклассники при сдаче ЕГЭ.

Самым популярным предметом по выбору стало обществознание. Его собираются написать 14 322 человека, что составляет 38 процентов от общего числа. Далее идет информатика, тройку самых популярных предметов замыкает английский. На четвертом и пятом местах — биология и физика.

Всего ЕГЭ будут сдавать более 36 000 человек, передает издание «Невские новости».

Эксперт в области психологии Наталья Памфилова рассказала, что во время подготовки к ЕГЭ подростку нужно давать себе «передышки» и не загружать себя слишком сильно. Такая зубрежка не приносит желаемого эффекта, а человек сильно устает, передает ФАН.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.