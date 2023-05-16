Москва передала школе № 1366 учебный корпус в Некрасовке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Москва завершила строительство учебного корпуса на 350 школьников в Некрасовке. Здание построили за счет бюджета города и передали школе № 1366. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Новое здание школы площадью 6,5 тысячи квадратных метров находится недалеко от станции метро «Некрасовка». Сейчас в корпус завозится оборудование и мебель, а уже 1 сентября школа примет учеников, — сказал он.

По словам главы ведомства, в новом учебном корпусе будут размещены учебные кабинеты, лабораторный комплекс, актовый зал, а также библиотечный центр и ИТ-полигон. Уточняется, что здание построено с учетом комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный сайт мэра.

15 мая заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о строительстве крупной школы в составе жилого комплекса «Саларьево парк» в ТиНАО. По его словам, школа войдет в число крупнейших общеобразовательных учреждений на территории Новой Москвы.