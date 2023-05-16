Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва передала школе № 1366 учебный корпус в Некрасовке

Павел Иванов
Город
Москва передала школе № 1366 учебный корпус в Некрасовке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
улица Маршала Еременко, дом 5а Карта всех событий

Москва завершила строительство учебного корпуса на 350 школьников в Некрасовке. Здание построили за счет бюджета города и передали школе № 1366. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Новое здание школы площадью 6,5 тысячи квадратных метров находится недалеко от станции метро «Некрасовка». Сейчас в корпус завозится оборудование и мебель, а уже 1 сентября школа примет учеников, — сказал он.

По словам главы ведомства, в новом учебном корпусе будут размещены учебные кабинеты, лабораторный комплекс, актовый зал, а также библиотечный центр и ИТ-полигон. Уточняется, что здание построено с учетом комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный сайт мэра.

15 мая заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о строительстве крупной школы в составе жилого комплекса «Саларьево парк» в ТиНАО. По его словам, школа войдет в число крупнейших общеобразовательных учреждений на территории Новой Москвы.

Строительство Район Некрасовка Школы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте