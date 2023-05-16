«Человек дела» на «Авторадио» собрал уже более сотни заявок на развитие бизнеса

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Радиостанция «Авторадио» запустила проект «Человек дела» при поддержке Фонда «Росконгресс» и «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). Победители получат гранты на продвижение собственного дела, и об их проектах узнает вся страна.

Подать заявку может каждый, кто считает себя человеком дела, чьи бизнес-инициативы способны менять мир, работать на благо страны. Десять финалистов получат возможность презентовать свои проекты в рамках специальной рубрики в эфире радиостанции. Экспертный совет оценит все заявки и выберет ТОП-3 лучших.

Каждый из них получит уникальную возможность продвинуть свое дело – принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени. Абсолютному победителю, занявшему первое место, в студии радиостанции в торжественной обстановке будет вручен денежный грант в 1 000 000 рублей на развитие своего дела. Грант за второе место составляет 800 тысяч рублей, а за третье – 600 тысяч.

Заявки принимаются до 2 июня. На сегодняшний день «Человек Дела» объединил уже более сотни участников. Возрождение коломенского фарфора, социализация людей с особыми потребностями, уникальные музеи и мастерские, предприятия сельского хозяйства, спортивные программы – на победу претендуют самые разные проекты.