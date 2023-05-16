Дерматолог Саперова рассказала, какую одежду нужно выбирать в жару

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Если в период жары на коже появляются раздражения от пота, стоит носить свободную одежду из легких дышащих материалов, таких как хлопок и лен. Об этом рассказала дерматолог Ольга Саперова.

Эксперт отметила, что для того, чтобы предотвратить скопление влаги на коже, следует регулярно пользоваться антиперсперантами. Можно применять специальные кремы и порошки для снятия раздражений.

Эксперт подчеркнула, что одежда из синтетических материалов удерживает влагу на коже и вызывает раздражение.

Саперова добавила, что можно использовать увлажняющие средства, чтобы уменьшить раздражение и сухость кожи. При выходе на улицу необходимо наносить солнцезащитный крем, передает РИАМО.

В свою очередь врач Маргарита Королева отметила, что жару достаточно тяжело переносят граждане с лишним весом, страдающие гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов. Им нужно внимательно следить за состоянием здоровья в этот период, передает ФАН.

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