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Районные центры «Место встречи» открывают крыши для гостей

Араз Салехов
Город
Районные центры «Место встречи» открывают крыши для гостей
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Москва, Чонгарский бульвар, 7 Карта всех событий

Районные центры «Место встречи» открывает летние террасы на шести крышах. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ADG group.

— Популярность крыш среди наших гостей растет с каждом годом. Тысячи соседей проводят время в кругу друзей и близких под открытым небом и участвуют в мероприятиях, которые помогают с пользой провести время и отдохнуть от суеты мегаполиса, — говорится в сообщении.

Крыши будут открыты для посещения гостей до 30 сентября. Их адреса: «Место встречи Ангара» — Чонгарский бульвар, 7; «Место встречи Будапешт» — улица Лескова, 14; «Место встречи Марс» — улица Инженерная, 1; «Место встречи Нева» — улица Беломорская, 16а; «Место встречи Рассвет» — улица З. и А. Космодемьянских, 23 и «Место встречи Эльбрус» — Кавказский бульвар, 17.

На ВДНХ 20 мая с 18:00 до 00:00 состоится общегородская акция «Ночь в музее». Мероприятия состоятся на 35 площадках ВДНХ. При этом некоторые объекты Музейного города и кафе будут работать до позднего вечера.

В апреле 2023 года экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» посетили более четырех тысяч человек.

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