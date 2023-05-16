Москвичам рассказали о преимуществах энергосберегающих ламп в метро

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В метро установлено около одного миллиона световых элементов и почти половина из них — энергосберегающие. О преимуществах такого вида освещения во вторник, 16 мая, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Одно из важных направлений нашей деятельности — улучшение освещения в метро для повышения комфорта поездок пассажиров и снижение энергозатрат, — сказал он.

По словам Ликсутова, мэр Москвы Сергей Собянин установил задачу использовать только самые современные технологии при обустройстве Московского метрополитена. Город старается развиваться и работать в соответствии с бережным потреблением всех ресурсов, в том числе энергетических, передает Telegram-канал Дептранса.

15 мая Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Дептранс Москвы рассказал о самых интересных фактах развития столичной подземки.