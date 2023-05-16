Диетолог Мухина рассказала о пользе и вреде минеральной воды

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Российский врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что минеральная вода очень полезна для организма. Врач отметила, что питательные свойства газированной воды зависят от содержания минерализации.

По словам эксперта, бутилированная вода бывает низкой, средней или высокой минерализации. Минеральную воду низкой минерализации стоит употреблять хотя бы раз в день, так как в течение дня происходит потеря электролитов, а у многих также есть недостаток кальция, калия, магния. Минеральная вода помогает восполнить недостаток этих компонентов.

Диетолог заявила, что лучше всего пить один стакан минеральной воды в день. Данный напиток помогает притупить чувство голода, поэтому газированная вода отлично поможет тем, кто хочет похудеть. Также напиток улучшает работу кишечника.

При этом злоупотреблять минеральной водой не стоит. У человека могут появиться отеки и целлюлит, передает Nation news.

В свою очередь диетолог Евгения Пегова добавила, что если у человека диагностирована язва или гастрит, то пить минеральную воду нужно в соответствии с рекомендациями врача, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чай считается очень полезным напитком. Однако в некоторых случаях его употребление может навредить здоровью, например, это касается чаев, произведенных с нарушениями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.