Российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Фото: Минобороны РФ

Российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

11 мая Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер. Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.