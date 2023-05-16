Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей

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Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей. Об этом во вторник, 16 мая, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации, — сказала она.

Данные меры позволили восстановить права инвесторов на сумму около трех триллионов рублей. При этом часть активов до сих пор остается заблокированной, цитирует Набиуллину РИА Новости.

В ноябре 2022 года ЦБ РФ не рассматривал вариант выкупа заблокированных активов. В тексте документа сообщается, что на текущий момент участники рынка предпринимают все возможные усилия для решения проблемы, связанной с заблокированными активами, в том числе в судебном порядке.

В тот же период российское Министерство финансов рассматривает возможность обмена активов отечественных инвесторов, которые были заморожены за границей, на имеющиеся в стране иностранные активы.

18 ноября издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро.