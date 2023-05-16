Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей
Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей. Об этом во вторник, 16 мая, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
— Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации, — сказала она.
Данные меры позволили восстановить права инвесторов на сумму около трех триллионов рублей. При этом часть активов до сих пор остается заблокированной, цитирует Набиуллину РИА Новости.
В ноябре 2022 года ЦБ РФ не рассматривал вариант выкупа заблокированных активов. В тексте документа сообщается, что на текущий момент участники рынка предпринимают все возможные усилия для решения проблемы, связанной с заблокированными активами, в том числе в судебном порядке.
В тот же период российское Министерство финансов рассматривает возможность обмена активов отечественных инвесторов, которые были заморожены за границей, на имеющиеся в стране иностранные активы.
18 ноября издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро.