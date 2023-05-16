Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласны принять миссию лидеров Африки по мирной инициативе

Фото: shutterstock

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса во вторник, 16 мая, заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В ходе разговора они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

— Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве, — рассказал Рамафоса во время пресс-конференции с премьером Сингапура.

По словам лидера ЮАР, он договорился с коллегами о начале подготовки к взаимодействиям с африканскими лидерами. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш уже знает о данной инициативе, передает РИА Новости.

В конце января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что правительство ЮАР использует свои отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что Евросоюз рассматривает республику как важного партнера по сохранению международного права, основанного на верховенстве закона.