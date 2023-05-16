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Первые 46 столичных компаний в этом году получат гранты на покупку и лизинг оборудования. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Среди них — производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях. В рамках программы поддержки столичные предприниматели могут компенсировать затраты на: покупку или лизинг оборудования, а также выплату процентов по кредитам, — сказал он.

В общей сложности компаниям уже выдали свыше 150 миллионов рублей. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что подать заявку на получение грантов можно до 19 мая.

Недавно мэр рассказал, что московская промышленность за первые три месяца 2023 года увеличила объем производства почти на шесть процентов. При этом в городе действует свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек.

Кроме того, в столице реализуют программу поддержки компаний, занимающихся производством уникального медицинского и промышленного оборудования. Они получают гранты, заявку на которые можно оставить до 1 июня.