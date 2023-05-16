Патриарх Кирилл попросил перенести «Троицу» Рублева в Храм Христа Спасителя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Патриарх Кирилл обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести 4 июня икону «Троица», которую написал преподобный Андрей Рублев, в Храм Христа Спасителя. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

— В этом году праздник Пятидесятницы приходится на 4 июня. Принимая во внимание особую историко-культурную ценность этой иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя — сказал он.

Уточняется, что патриарх попросил также оставить икону в храме в течение двух недель, чтобы поклониться ей смог широкий круг верующих. По словам епископа РПЦ, Минкульт РФ не имеет возражений к принесению иконы Святой Троицы в Храм Христа Спасителя на этот период, передает сайт РПЦ.

15 мая икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, была возвращена церкви. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла образ выставят для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

14 мая глава Костромской области Сергей Ситников сообщил, что в храм Христа Спасителя доставили главную святыню Костромы — чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери. Прихожане смогут увидеть ее до 28 мая.