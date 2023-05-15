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Приметы и советы

Икону «Троица» преподобного Андрея Рублева вернули церкви

Павел Иванов
Общество
Икону «Троица» преподобного Андрея Рублева вернули церкви
Фото: public domain

Икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, возвращена церкви. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

— В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым, — говорится в сообщении.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла образ выставят для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Икона пробудет там в течение года, а затем займет свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, уточнили в пресс-службе.

14 мая глава Костромской области Сергей Ситников сообщил, что в храм Христа Спасителя доставили главную святыню Костромы — чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери. Прихожане смогут увидеть ее до 28 мая.

13 мая в пресс-службе музея Эрмитажа в Санкт-Петербурге сообщили о решении Министерства культуры РФ передать гробницу Александра Невского церкви.

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