Госдума освободила нуждающихся студентов от налогов

Фото: пресс-служба Госдумы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который освободит от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов колледжей и вузов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ГД.

— Студенты часто становятся социально незащищенной категорией, поскольку отправляются на обучение в другие, как правило, более крупные города, где проживают отдельно от родителей, вынуждены снимать жилье. Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, — говорится в пояснительной записке.

Сегодня НДФЛ не облагаются материальные выплаты до четырех тысяч рублей, а с матпомощи свыше этой суммы взимается налог в размере 13 процентов. Новые нормы вступят в силу с января следующего года, говорится на сайте Госдумы.

С 1 мая 2023 года вступили в силу новые законы, касающиеся социальных выплат, недвижимости и бизнеса. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в России существуют различные меры поддержки для многодетных семей. Это выплаты, льготы и субсидии. На какую помощь можно рассчитывать в столице и как ее получить — в материале «ВМ».

Так, многодетной признают ту семью, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет. При этом не учитываются находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав.