В Госдуму внесли поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов военного положения

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В Государственную думу внесены поправки об административном задержании на срок до 30 суток за нарушение запретов, введенных в зоне военного положения. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, являющийся одним из авторов законопроекта.

Он отметил, что во время введения военного положения выборы на местном уровне не проводятся. Исключением станут случаи, которые согласованы с Министерством обороны и ФСБ.

— На основании указов президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, где военное положение не введено, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соавторами поправок стали сенатор Владимир Полетаев, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Дмитрий Вяткин. Изменения направлены на реализацию избирательных прав жителей новых регионов России.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее не поддержала идею об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Члены комиссии назвали нецелесообразным предоставление отсрочки от частичной мобилизации для неслуживших граждан в случае возникновения угроз военной безопасности.

17 мая президент России Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном улучшению доступности товаров в новых регионах. Глава государства обсудит с членами правительства актуальные вопросы по видеосвязи.