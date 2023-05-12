Правительство РФ не поддержало освобождение от мобилизации для неслуживших граждан

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

В документе назвали нецелесообразным предоставлять отсрочку от частичной мобилизации для неслуживших граждан в случае возникновения угроз военной безопасности.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. Поправками предлагается дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

О том, кого касаются положения указа, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

В России полным ходом идет ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июля. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку от службы, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «ВМ».