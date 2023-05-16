Путин 17 мая обсудит повышение доступности товаров в новых регионах

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 17 мая обсудит с кабмином по видеосвязи повышение доступности товаров в новых регионах РФ. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Профильная тема — повышение доступности товаров в новых субъектах РФ. С докладами выступят заместитель председателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудят актуальные вопросы, пишет Telegram-канал «Кремль. Новости».

С 1 мая доставка посылок для участников специальной военной операции (СВО) весом до 10 килограммов стала бесплатной. Соответствующее поручение было дано Министерством цифрового развития совместно с «Почтой России».

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях (10 процентов бюджетных мест) для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.