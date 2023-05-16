Прокуратура организовала проверку по факту пожара в ангаре на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба МЧС по Москве

Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

По факту возгорания прессованной бумаги в ангаре на Южнопортовой улице организована проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 16 мая.

Выяснением причин и обстоятельств пожара занимается Люблинская межрайонная прокуратура. В ходе мероприятия сотрудники ведомства проверят, насколько хорошо на объекте выполнялись требования пожарной безопасности, а также соблюдалось природоохранное законодательство.

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— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметила Нефедова.

Пожар, о котором идет речь, начался в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Загорелась прессованная бумага в помещении завода по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

На момент публикации пожарные смогли локализовать возгорание.