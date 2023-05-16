Фото: пресс-служба МЧС по Москве

Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание в ангаре на Южнопортовой улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, при помощи вертолета К-32 в 14:54 возгорание было локализовано.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба МЧС по Москве

Пожар, о котором идет речь, начался в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Загорелась прессованная бумага в помещении завода по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Еще один пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Загорелась квартира дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.