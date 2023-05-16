«Я в ауте»: Галич ответила на слова Чеботиной о невиновности в срыве съемок

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогер Ида Галич выразила разочарование в связи с тем, что представители ее бывшей подруги Люси Чеботиной ведут себя некрасиво и заявляют, что певица якобы не виновата в срыве съемок шоу «1–11». Галич собирается доказать свою правоту, предоставив переписку. Об этом во вторник, 16 мая, телеведущая написала на своем канале.

— Я реально думала, что мне просто позвонят и извинятся… Но от таких «комментариев» со стороны «звезды» я просто в ауте, — сказала она.

Телеведущая также подчеркнула, что является профессионалом, который умеет договариваться и приходить на съемки, а также всегда признает свою неправоту.

— Я ждала извинений до последнего. Вы знаете, что обычно я не из тех, кто прикрепляет фото или скрины. Но у меня просто не будет выбора, если сторона артиста продолжит врать, — написала Галич в своем Telegram-канале.

В свою очередь команда Люси Чеботиной заявила, что никакой договоренности с Идой Галич об участии певицы в съемках не было.

— Ида просто позвонила Люсе и попросила приехать, выручить. И если бы переговоры велись на серьезном уровне, то срыва съемок не случилось бы, — заявил представитель певицы в разговоре с Telegram-каналом «Неопра, блин!».

Галич также поблагодарила поклонников за поддержку и подчеркнула, что прямо сейчас она и ее команда спасают съемки и пытаются все урегулировать.

Ранее Ида Галич рассказала о срыве съемок ее шоу.