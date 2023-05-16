«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до полудня 18 мая

Фото: МЧС / Рязанская область

В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня четверга, 18 мая. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил Гидрометцентр России.

— Предупреждение будет действовать до полудня 18 мая. Местами ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, — говорится в сообщении.

Ранее предупреждение о пожароопасности действовало до вечера среды, 17 мая, передает официальный сайт Гидрометцентра.

Пожароопасная обстановка образуется, если в регионе несколько дней держится сухая и теплая погода. Чем дольше продолжается подобный период, тем легче происходит возгорание. Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период.

Где безопасно разводить костры, каких мер нужно придерживаться при жарке шашлыка, а также какие правила пожарной безопасности действуют в период отдыха россиян возле лесных массивов, рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев в беседе с «Вечерней Москвой».