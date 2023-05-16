МЭА: Россия не соблюдает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия в апреле не соблюдала условия добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе.

Отмечается, что в апреле экспорт российской нефти увеличился до пиковых показателей и составил 8,3 миллиона баррелей в сутки. Агентство оценивает доходы российского государства в 15 миллиардов долларов.

— Отгрузки сырой нефти увеличились на 250 тысяч баррелей в сутки, компенсировав снижение экспорта продукции на 200 тысяч баррелей в сутки, — говорится в тексте доклада.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.