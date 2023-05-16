Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЭА: Россия не соблюдает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Евгений Силаев
В мире
МЭА: Россия не соблюдает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Фото: shutterstock

Россия в апреле не соблюдала условия добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе.

Отмечается, что в апреле экспорт российской нефти увеличился до пиковых показателей и составил 8,3 миллиона баррелей в сутки. Агентство оценивает доходы российского государства в 15 миллиардов долларов.

— Отгрузки сырой нефти увеличились на 250 тысяч баррелей в сутки, компенсировав снижение экспорта продукции на 200 тысяч баррелей в сутки, — говорится в тексте доклада.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.

Нефть Россия Энергетика
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте