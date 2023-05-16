Горожан пригласили посетить мероприятия Музея транспорта Москвы на выходных

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Жителям столицы рассказали о мероприятиях, которые пройдут в эти выходные в Музее транспорта Москвы. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— 20 мая в 16:00 пройдет вторая лекция велокурса в лектории музея на ВДНХ. Вы узнаете, как собраться в первое велопутешествие. Главный специалист ЦОДД по развитию велоинфраструктуры Мария Галанина расскажет все про велопоходы и поделится личным опытом, — говорится в сообщении.

На следующий день, 21 мая, в музее пройдет очередная встреча книжного клуба, где будет обсуждаться рассказ Чехова «Злоумышленник». Прочесть рассказ можно как раз во время поездок на городском транспорте, ведь на это уйдет около 46 минут, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям.

Участие в ралли примут Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей транспорта Москвы.