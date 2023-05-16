Собственник ликвидировал незаконные пристройки к зданию и открыл продуктовый магазин в Дорогомилово

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В столичном районе Дорогомилово ликвидировали две незаконные пристройки. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

На земельном участке по адресу Кутузовский проспект, дом З6, строение 38 расположено двухэтажное здание площадью 479,5 «квадратов». Собственник незаконно его расширил, оборудовав две пристройки площадью 92,4 квадратного метра, которые использовал в складских и технических целях.

— Пристройки обладают признаками самовольного строительства, а увеличение площади осуществлено незаконно. Имущественные права на пристройки не оформлены, разрешение на возведение не выдавалось, земля под строительство также не предоставлялась. Приняты меры по сносу пристроек, — рассказал Иван Бобров.

Собственник здания уже ликвидировал самострой, отремонтировал фасад и устранил нарушение. Сейчас на первом этаже открылся продуктовый магазин, а на втором — кафе.

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