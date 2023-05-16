Движение на западе МКАД восстановили после ДТП

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Москва, МКАД, 53-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Проезжая часть на внутренней стороне 53-го километра МКАД освобождена после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 мая.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Затруднение движения на участке было вызвано аварией, участниками которой стали два легковых автомобиля и мотоцикл. Информации о пострадавших из официальных источников не поступало.

Еще одно ДТП произошло на западе столицы во вторник, 16 мая. На Мичуринском проспекте автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.