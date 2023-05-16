ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала СВО

Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в двух регионах России с начала специальной военной операции. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

— Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о Свердловской и Тюменской областях. Члены ДРГ планировали ряд терактов в этих регионах. В частности, они готовили атаки на объекты оборонно-промышленного комплекса и гражданской инфраструктуры, а также на военкоматы и региональные административные здания. Всего было задержано 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел, передает РИА Новости.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины. По данным ведомства, она собирала и передавала информацию о позициях группировки ВС РФ «Восток», участвующей в СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена».