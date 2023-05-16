Известные песни прозвучали в Музее Победы на языке жестов

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Выступления популярных артистов на сцене музея сопровождались жестовым пением в исполнении слабослышащих детей из Белоруссии и России. Гости услышали и увидели известные песни советских композиторов о войне, Родине и любви.

Фестиваль проходил при поддержке Музея Победы, белорусского сенатора Дмитрия Баскова, центрального правления Всероссийского общества глухих, центрального правления Белорусского общества глухих, арт-клуба «Фавор-Медиа», Союза деятелей музыки, кино и телевидения, Театра мимики и жеста, белорусского бренда «Лепшы», компаний «Русские пироги» и «Пион-шоп».

12 мая в пресс-службе Музея Победы рассказали, что 17 мая в стенах музея пройдет церемония награждения лауреатов 10-й всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

В четверг, 18 мая, в 18:00 в Музее Победы на Поклонной горе пройдет торжественное мероприятие, где будут подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». Проект реализуется столичным департаментом нацполитики и межрегиональных связей.