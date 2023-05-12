В Музее Победы пройдет церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце»

Фото: Музей Победы

В стенах Музея Победы 17 мая пройдет церемония награждения лауреатов 10-й Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба музея.

В 2023 году оргкомитет получил 1080 заявок из России и других стран. В результате участниками конкурса стали 184 лауреата, в том числе девять общественных организаций. Среди них есть представители Белоруссии, Египта, Монголии, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Сербии и Таджикистана.

Торжественная церемония пройдет 17 мая в 17:00. Перед этим, в 14:00, состоится пресс-конференция.

В понедельник, 15 мая, состоится открытие ежегодного XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе». Оно посвящено грядущему празднованию 1000-летнего юбилея города Суздаля.

В четверг, 18 мая, в 18:00 в Музее Победы на Поклонной горе пройдет торжественное мероприятие, где будут подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». Проект реализуется столичным департаментом нацполитики и межрегиональных связей.